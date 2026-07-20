Une étrange installation sonore immersive est à découvrir gratuitement au Centre culturel suisse

S’allonger pour écouter les profondeurs de la Terre : ce sera l’expérience la plus deep de votre semaine.

S’allonger sous une grande coquille gonflable et écouter le sol vibrer : c’est le concept très deep de Unter Uns, une installation sonore immersive créée par Dimitri de Perrot, qu’on peut visiter gratuitement au Centre culturel suisse de Paris jusqu’au 28 juillet.

Ancien DJ devenu artiste sonore, le Zurichois explore à travers ses œuvres notre capacité d’écoute, et avec Unter Uns (qui signifie à la fois « Sous nos pieds » et « Entre nous »), il envoie les visiteurs dans un monde souterrain, coupés de l’extérieur par cette étrange enveloppe.

Là-dessous, il ne reste plus qu’à s’allonger sur un plancher vibrant pour écouter la symphonie que joue le monde en ce moment, sons, bruissements et vibrations, « le cycle de la vie », comme dit Perrot.

L’expérience dure 50 minutes, avec un début de session à heure fixe de 14h à 18h. L'exposition est aussi accessible en cours de séance.

Quand ? jusqu’au 28 juillet.

Où ? Centre culturel suisse. 32 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e.

Combien ? gratuit, sans réservation.