Une étude dévoile les stations de métro les plus polluées à Paris

À vos souhaits ! Dans le maelström des infos quotidiennes sur le métro parisien, celle-ci risque d’en faire toussoter plus d’un. Lundi 22 janvier, Airparif, l’entité en charge de la qualité de l’air à Paris, a dévoilé les résultats d’une étude – commandée par IDF Mobilités suite à une plainte de l’association Respire – sur la qualité de l’air sur les quais de métro, RER et Transilien.

Avant de ressortir votre masque en wax de la saison 2020-21, voyons de quoi on parle. L’étude s’appuie sur des données compilées entre 2015 et 2022 par la RATP et la SNCF concernant les taux de particules PM10 (les grosses qui font tousser) et PM2,5 (les fines qui créent des problèmes cardiovasculaires) sur 44 quais du réseau. Ils ont ensuite été comparé aux seuils fixés par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et classés par couleur : vert, en dessous des seuils ; jaune, à la limite ; et rouge, au-delà.

Trois stations dans le rouge

Et dans le rouge, on trouve trois stations : Oberkampf (ligne 5), Jaurès (ligne 5) et Belleville (ligne 11) – bravo le Nord-Est parisien ! A signaler que pour les deux dernières, des travaux et aérations ont été réalisés et pourraient vite les faire changer de couleur.

Première du genre, cette étude sera complétée et clôturée en juin prochain avec la compilation de 400 mesures pour autant de quais du réseau. Une exhaustivité à l’intérêt certain. Car comme le précise l’ingénieur Pierre Pernot d’Airparif sur France Inter, « il y a un vrai enjeu à maîtriser et bien connaître les facteurs d’influence [de pollution], comme le nombre de métros qui passent ou la profondeur de la station ».

Pour consulter l’étude d’Airparif.