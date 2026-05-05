Une expo gratuite rassemble 40 artistes de street art dans un incroyable hôtel particulier pour le 8-Mai

Il y a même un jardin privé de 400 m2 !

C’est le pont et vous ne savez pas quoi faire de tout ce temps libre ? C’est le moment de se faire du bien aux yeux avec l’exposition Viandalism, qui réunit les œuvres de 40 artistes de street art et d'art contemporain à l’hôtel Mona Bismarck. L’hôtel, situé sur l’avenue de New-York, juste en face de la tour Eiffel, est une œuvre d’art en soi. Construit à la fin du XIXe siècle, il est revampé dans les années 50 par la philanthrope américaine Mona Bismarck – qui fut élue “femme la plus élégante du monde”, et ça se voit – dans un style néoclassique, avec un jardin privé de 400 m2.

Vous pourrez peut-être vous y allonger après la visite de cette exposition réunissant 40 artistes "à la croisée du graffiti et de la création contemporaine”, et pas des moindres puisqu’on y verra, côté graff, des œuvres de L’Atlas, Popay, Tanc ou Tarek Benaoum, tandis que le sculpteur Léo Caillard et la peintre Ségolène Kan tiendront le pavé côté art contemporain. Des performances sont aussi annoncées.

L’exposition est ouverte gratuitement au public, seulement jeudi 7 et vendredi 8 mai, sur réservation (lien).

Quand ? jeudi 7 mai, de 10h à 20h, vendredi 8 mai, de 10h à 18h

Où ? hôtel Mona Bismarck, 34 avenue de New-York, 75116 Paris.

Combien ? gratuit sur réservation.

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