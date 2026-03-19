Une expo gratuite retrace l'épopée du plat le plus iconique du Japon

Derrière une liste d’ingrédients carrément minimale (du poisson cru et du riz vinaigré), le sushi raconte une grande partie de la riche histoire gastronomique nipponne. C’est ce que va vous montrer I Love Sushi, l’expo de la Maison de la Culture du Japon qui retrace dix siècles de bouchées marines à travers des estampes, des vidéos et desreproductions en résine (comme dans les devantures des restaurants !)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maison de la culture du Japon à Paris (@mcjp_officiel)



L’épopée de ce plat iconique de la cuisine japonaise naît…en Chine méridionale. C’est alors un moyen de conserver du poisson : la chair salée est entourée de riz fermenté qui sert à la protéger de la pourriture et n’est pas consommé. Cette forme primitive de sushi arrive au VIIe siècle sur l’Archipel. Le riz et le poisson ne vont être consommé ensemble qu’à partir du XVe siècle. Quatre cents ans plus tard le nigiri-zushi est devenu un plat populaire qui va aussi s’imposer comme l’incontournable des restaurants les plus luxueux.

Quand ? Jusqu’au 11 avril

Où ? 101 bis, quai Jacques Chirac, Paris 15e

Ça vous a donné faim ? Par ici pour les meilleurs restos de sushis de Paris !