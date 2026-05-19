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Une exposition à la galerie Perrotin dévoile les origines de la « Caverne du Pont-Neuf » de JR

Une occasion rare d’entrer dans la tête de JR.

Écrit par
Smael Bouaici
La Caverne du Pont-Neuf
Atelier JR Courtesy of the artist and Perrotin | La Caverne du Pont-Neuf, croquis préparatoire
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Alors que sa Caverne commence à prendre forme autour du Pont-Neuf, JR présentera la genèse de ce projet monumental (120 mètres de long, 20 de large et 18 de haut quand même), hommage à Christo et Jeanne-Claude, à l’occasion de sa cinquième exposition à la galerie Perrotin dans le Marais.

Intitulée Les Esquisses de la Caverne, l’exposition présentera une série de dessins préparatoires du projet, de véritables œuvres d’art qui associent photographie, dessin et découpage, ainsi que les plaques de zinc (découpes des toits de Paris) sur lesquelles ont été agencés les croquis, permettant à l’artiste de conceptualiser l’œuvre avant sa création grandeur nature.

Une occasion rare d’entrer dans la tête de JR et de comprendre la façon dont on construit mentalement des œuvres aussi démesurées. Et comme l’exposition démarre le 5 juin, la veille de l’ouverture de la Caverne du Pont-Neuf, on pourra enchaîner les visites l’une après l’autre.

Quand ? du 5 juin au 25 juillet, du lundi au samedi, 10h-18h.
Où ? 76 rue de Turenne, Paris 3e.
Combien ? entrée libre.

A lire ensuite : JR dévoile l’expérience immersive qui nous attend à l'intérieur de la « Caverne du Pont-Neuf »

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