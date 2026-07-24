Une exposition gratuite à Paris pour éveiller son troisième œil et voir le monde autrement

A Pas de loup | Un Triptyque pour mon Troisième Œil

Ouvrir enfin les portes de la perception, c’est l’objectif de l’exposition Un Triptyque pour mon Troisième Œil, qui se tient à partir du 24 juillet jusqu’au 31 juillet au centre culturel Union de la Jeunesse Internationale à Barbès.

Pour cet événement monté par À Pas de loup, une association de soutien à la jeune création, la curatrice Capucine Berkrouber a travaillé autour du concept du triptyque, structure qui a fait ses preuves du Jardin des délices au Parrain, pour “le réinterpréter comme un outil d’exploration contemporaine du sensible et de l’intuition dans un monde saturé d’images”.

Une expo à visiter lentement, donc, dans laquelle on trouvera notamment des œuvres de la peintre Zélie Nguyen ou de la photographe et artiste visuelle Emma Tholot. Il y aura aussi une projection, le film d’animation surréaliste Paprika de Satoshi Kon, présenté par Clara Mauvillain Anneix le vendredi 24 juillet à 19h. C'est le moment de s'éveiller.

Quand ? du 24 au 31 juillet, du mercredi au dimanche, 11h30-19h30.

Où ? Union de la Jeunesse Internationale , 2-4 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? entrée libre.