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Une exposition gratuite rassemble James Turrell et Annette Messager chez Guerlain

Une expo à voir (et à sentir !) dans l’adresse emblématique de la marque sur les Champs-Elysées.

Écrit par
La Rédaction
Adeline Care
©Adeline Care | L’Attente, Jetée des Catalans, 2023
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Plus facile à voir que le rayon vert, l’heure bleue est ce court moment pendant lequel le soleil se trouve sous l'horizon, avant de se lever ou après s’être couché, et où le ciel prend une belle teinte bleu profond. Un moment suspendu que Guerlain a choisi d’explorer avec son dernier parfum et aujourd’hui avec L'Heure des Possibles, une exposition gratuite en partenariat avec Art Basel, qui se tiendra du 21 octobre au 15 novembre 2026 dans l’adresse emblématique de la marque au 68 avenue des Champs-Elysées.

Une trentaine d’artistes internationaux ont été réunis par les commissaires Hervé Mikaeloff et Benoît Baume sur un parcours sur trois niveaux entre peinture, photographie, vidéo, sculpture ou installation. On y retrouve des figures de divers horizons, telles que le sculpteur de lumière américain James Turrell, la plasticienne française Annette Messager, la photographie Adeline Care ou le peintre franco-chinois Zao Wou-Ki. Une expo à voir mais aussi à sentir, puisque Delphine Jelk, créatrice de l’eau de parfum L'Heure Bleue, a imaginé un parcours olfactif.

Quand ? du 21 octobre au 15 novembre 2026.
Où ? 68 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.
Combien ? entrée libre.

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