Une exposition photo consacrée à Beyrouth s'installe chez Dover Street Market Paris

Durant quatre jours, le Dover Street Market sera le lieu parfait pour un bain de culture libanaise.

Ça bouillonne cette semaine au Dover Street Market : alors que la foire Paris Photo bat son plein au Grand Palais, le concept store du Marais, fondé par Rei Kawakubo (Comme des Garçons) et Adrian Joffe, présente une installation photographique signée de l’éditeur et magazine new-yorkais Aperture, en avant-première de son numéro d’hiver spécial Beyrouth, du 11 au dimanche 15 novembre.

Le numéro a été conçu comme un best of de la culture visuelle libanaise par la photographe Myriam Boulos, membre de l’agence Magnum et connue pour son œuvre mêlant intime et politique, qui a durant sa carrière exploré les nuits de Beyrouth, documenté les aspirations de la jeunesse post-révolutionnaire mais aussi les fantasmes sexuels des femmes au Liban.

Durant quatre jours, le Dover Street Market sera donc le lieu parfait pour un bain de culture libanaise, avec des travaux de Marie el-Khazen, pionnière de la photographie au Liban dans les années 1920-1930 (avec l’Arab Image Foundation), Mohamad Abdouni, fondateur de la revue queer Cold Cuts, Rania Matar et ses photos de femmes, ou Yasmina Hilal et ses photocollages.

Quand ? du 11 au 15 novembre 2026, 11h-19h.

Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Combien ? entrée libre.