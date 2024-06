Une forêt de 4 000 mètres carrés a fait son apparition sur une place du 14e arrondissement

La première fois qu’on a entendu parler de cette forêt, en 2020, on a cru à une hallu d’édile. Car pour imaginer que du vert allait pousser sur la place de la Catalogne, ce rond-point un peu moche planté derrière la gare Montparnasse dans le 14e, il fallait une sacrée dose d’imagination (et beaucoup de Fertiligène). Et pourtant, depuis la fin du printemps, les sudistes parisiens peuvent bel et bien randonner dans une forêt de 4 000 mètres carrés.

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Incluse dans un pack avec trois autres consœurs urbaines, cette forêt de la place de la Catalogne est la première à avoir poussé, après un an et demi d’aménagements moyennant une dizaine de millions d’euros dispatchés entre la préfecture, France Nation Verte et l’Agence de l’eau. Les travaux ont d’abord consisté à remblayer la place avec 1,50 mètre de terre, sur laquelle ont été plantés des milliers de végétaux à même le sol et surtout 470 arbres de tailles différentes (majoritairement des chênes, des charmes et des érables) censés atteindre leur taille adulte d’ici cinq à dix ans.

Une forêt en deux parties

Pour les Le Nôtre de l’époque, sachez que cet espace vert est découpée en deux parties séparées par les grilles de l’ancienne fontaine, avec une partie principale qui pourlèche les nouvelles voies de circulation en fer à cheval (en gros comme la Bastille) et une clairière intérieure de 600 mètres carrés, normalement équipée en été de brumisateurs.

Lutter contre la chaleur, c’est d’ailleurs l’objectif de la mairie avec cette forêt, rappelant que la végétation permet d’abaisser la température de la zone, de capter du CO2 et de préserver la biodiversité. Alors bonne balade dans le 14 !