Une galerie d’art contemporain XXL s’installe sur le parvis du Centre Pompidou

Après avoir habillé de ses œuvres le 2 rue Beaubourg, face au paysage tubulaire du Centre Pompidou, la galerie Poggi déménage et s’agrandit. A partir du 13 octobre, c’est au 135 rue Saint-Martin, sur le parvis du centre d’art, que le galeriste exposera ses talentueux protégés. Au siècle dernier, c’est dans ce même immeuble qu’habitait l’artiste et poète Brion Gysin, proche de William Burroughs et de la Beat Generation, alors que le Centre Pompidou venait d’être construit (inspirant à Brion nombre de photographies). Dans ce nouveau lieu de 600 mètres carrés, l’espace d’exposition sera installé au rez-de-chaussée, aux côtés d’une librairie/boutique inédite.

Une exposition inaugurale luxuriante et minérale

Pour son exposition inaugurale, La Première Pierre, Poggi s’associe à d’autres galeries amies, de Paris à Londres, et présente une sélection d'œuvres contemporaines et anciennes, remontant pour certaines à la Préhistoire. Le premier acte d’une nouvelle histoire pour la galerie, interrogeant la place que les pierres, en tant que matériau et sujet, occupent dans la pratique artistique. Du mythe des origines aux météorites, l’exposition sera jonchée d'œuvres explorant différentes thématiques et médiums autour de la pierre.

Sans Titre, 2016, Djamel Tatah

Des sublimes toiles figuratives de Djamel Tatah aux installations conceptuelles de Kapwani Kiwanga (dont une œuvre monumentale ornera bientôt une gare du Grand Paris Express), la galerie représente une vingtaine d’artistes d’horizons et de générations différentes, sans s’imposer de ligne réductrice et sclérosante. La plupart auront des travaux présentés dans cette première expo, aux côtés d’une dizaine d’artistes invités, dont le collectif La Méditerranée, découvert à POUSH.

Pour découvrir l’exposition en avant-première, rendez-vous au vernissage public le vendredi 13 octobre dès 16h, ou à l’ouverture spéciale du 15 octobre, dans le cadre du festival Starting Sunday.

Où ? 135 rue Saint-Martin.

Quand ? du 13 octobre au 25 novembre 2023.

Combien ? gratuit.