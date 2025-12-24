Une grande cheffe ouvrira en 2026 un restaurant et un bar au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain

En 2026, une grande cheffe posera ses casseroles rue de Rivoli. À la Fondation Cartier pour l’art contemporain, elle ouvrira un restaurant et, pour la première fois, un bar, pensés comme une expérience culinaire à part entière, en plein cœur de Paris.

Nouvelle page pour Anne-Sophie Pic. La cheffe multi-étoilée a annoncé l’ouverture d’un nouvel établissement à Paris, prévue pour 2026. L’adresse prendra place rue de Rivoli, au sein des espaces de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, en plein centre de la capitale.

Drômoise et figure majeure de la haute gastronomie française, Anne-Sophie Pic appartient au cercle très fermé des cheffes françaises triplement étoilées. Ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre du déménagement récent de la Fondation Cartier, qui a quitté le boulevard Raspail pour investir une adresse historique, patrimoniale, celle de l’ancien Louvre des Antiquaires (au 2, place du Palais-Royal.)

Sur place, la cheffe ouvrira non seulement un restaurant, mais aussi un bar. Pensé comme un prolongement direct de l’expérience culinaire. L'occasion, notamment, de découvrir ses recherches menées autour de la mixologie, en collaboration avec Paz Levinson, sommelière du groupe Pic.

Pour s’installer dans ce nouveau lieu, Anne-Sophie Pic fermera La Dame de Pic, son restaurant de la rue du Louvre. Une transition logique dans le parcours du groupe Pic, qui a bâti au fil des années un empire gastronomique international, avec des tables à Lausanne, Hong Kong ou encore Dubaï.