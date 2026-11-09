Une immense librairie dédiée à la photographie s’installe sur une péniche à Paris

En parallèle de Paris Photo, Polycopies, un salon gratuit consacré aux éditeurs indépendants, fera un focus sur le Japon cette année.

À l'occasion de Paris Photo, Polycopies organise, du 11 au 15 novembre 2026, une nouvelle édition de son salon de l’édition photographique indépendante, transformant le bateau Concorde-Atlantique, juste en face de l’Assemblée nationale, en une immense librairie éphémère flottante.

Cette année, l’événement, qui existe depuis 2014, réunira plus de 80 éditeurs et libraires, français et étrangers, qui viendront présenter leurs nouveautés, mais aussi des ouvrages rares, des auto-éditions et des créations expérimentales, entre des tables rondes, des séances de signatures, des rencontres professionnelles ou des lectures de portfolios.

Ce Polycopies 2026 mettra l’accent sur le Japon, avec cinq exposants nippons spécialisés dans le livre photo (Book and Sons, Kaido Books, Cairo Apartment, Zen Foto et Photobook as Object) participant à cette édition et des rencontres avec douze photographes ou éditeurs japonais, tous les jours du jeudi 12 au dimanche 15 novembre. Bon à savoir : l'association lance tous les ans un appel à projets pour attribuer des bourses (allant de 2 500 € à 10 000 €) destinées aux photographes professionnels qui souhaitent publier un livre de photos.

Où ? du 11 au 15 novembre 2026, mercredi 13h-21h, jeudi-samedi 11h-21h, dimanche 11h-19h.

Quand ? bateau Concorde-Atlantique, quai Anatole-France, Paris 7e.

Combien ? entrée libre.