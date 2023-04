Une installation artistique sur Zidane va prendre place à la Philharmonie

La Philharmonie nous offre un hat trick de génie en 2023 ! Après ses rétrospectives Fela Kuti et Jean-Michel Basquiat, le musée de la Villette fera une transversale vers le ballon rond avec une installation autour de… Zinédine Zidane ! Oui oui, vous avez bien lu : du 5 octobre 2023 au 7 janvier 2024, le plus soyeux pied droit de l’histoire va faire des passements de jambes artistiques à la Philharmonie.

Ce projet, qui lance la programmation olympique de la salle, sera construit autour du film Zidane, un portrait du XXIe siècle de Philippe Parreno et Douglas Gordon. Sorti en 2006, ce long-métrage a été tourné pendant un match de Liga entre le Real Madrid et Villarreal, avec 17 caméras synchronisées et tournées sur le seul Zidane, le tout accompagné d’une bande-son rock composée par Mogwai. On respire, on se fatigue, on s’énerve avec lui… Bref, on la joue vraiment comme Zidane en déambulant au milieu des 17 écrans géants suspendus, chacun avec sa bande-son.

Comment ne pas avoir les poils avec cette installation ? Le film se révèle majestueux, intense et dramatique, à l’image de la flamboyante carrière de Zizou, qui s'arrêtera en 2006 sur un rouge, comme à la fin de ce match. Prophétique !

Quoi ? Zidane, un portrait du XXIe siècle

Quand ? Du 5 octobre 2023 au 7 janvier 2024

Où ? 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e

Combien ? De 6 à 13 €