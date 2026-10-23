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Une installation venue d'Arabie saoudite s'invite au bord du canal Saint-Martin

A voir durant la foire Paris Internationale, qui réunit une cinquantaine de galeries indépendantes de Tokyo, Shanghai, Mexico ou Buenos Aires.

Écrit par
La Rédaction
Ayman Zedani, "In the Bellies of the Rocks".
DR | Ayman Zedani, "In the Bellies of the Rocks".
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La foire d’art contemporain Paris Internationale installe ses étals dans le décor brut d’un grand bâtiment en réhabilitation le long du canal Saint-Martin ce week-end. Sur trois étages (il y a un resto au quatrième), elle présente les travaux d’artistes soutenus par une cinquantaine de galeries indépendantes de Tokyo, Shanghai, Mexico ou Buenos Aires.

Et dès l’entrée, on pourra profiter une installation immersive de l’artiste saoudien Ayman Zedani, In the Bellies of the Rocks, qui réunit un film d'anticipation à deux canaux, ainsi qu’une centaine de sculptures et de masques, et un ensemble de photos.

Un travail conçu comme un environnement immersif, tiré de sa résidence à AlUla (oasis du nord-ouest de l'Arabie saoudite devenue la vitrine culturelle du pays), qui plonge le visiteur dans l'archéologie future de la péninsule.

Quand ? du 20 au 24 octobre 2026.
Où ? 187-189 quai de Valmy, Paris 10e.
Combien ? gratuit, sur réservation.

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