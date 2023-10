Une occasion unique de déguster les meilleurs vins nature d'Italie !

Les salons des vins, on en connaît plein. Des salons de vins nature, il y a de la candidature. Mais le plus grand salon de vins nature italien à Paris, il n’y en a qu'un et c'est Vini di Vignaioli. Le bébé d'Alberto Busto et Claudia Galterio revient pour une septième édition, les 19 et 20 novembre. Il déploie ses stands -comme l’année dernière- dans la salle d’exposition du Palais de la Femme. Au programme, un incroyable tour d’Italie avec plus de 50 viti invité.e.s, venu.e.s de toute la Botte, des îles aux montagnes. De quoi goûter, regoûter et repartir avec de très beaux flacons pas bus partout.

En bonus, le 19 novembre, deux masterclass délocalisées chez Septime vous permettront de rencontrer des vignerons en doublette Italie-France venus expliquer leur vin, leur travail et leur terroir.

Pour sustenter les chalands, les organisateurs, comme à leur habitude, ont appelé des pointures parisiennes. Cette année, Drogheria Italiana et Osteria Ferrara vont envoyer des petites assiettes à la hauteur des vins tandis que le Mary Céleste se chargera des bourriches et Longoni du panettone. Veni, Vini, merci !

Où ? Le Palais de la Femme 94 Rue de Charonne, Paris 11e

Quand ? 19 et 20 novembre

Combien ? 15€ une journée, 25€ les deux jours