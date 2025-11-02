Une patinoire féerique rouvre sur un rooftop parisien avec vue imprenable sur la tour Eiffel

Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, les Galeries Lafayette Paris Haussmann installent de nouveau leur patinoire en plein air sur le toit-terrasse du grand magasin.

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann remettent leur patinoire en service pour les fêtes. Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, le grand magasin installe de nouveau sa piste de glace en plein air sur son rooftop, avec une vue directe sur la tour Eiffel et les toits de Paris.

Une patinoire éphémère avec vue sur tout Paris