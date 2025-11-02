Une patinoire féerique rouvre sur un rooftop parisien avec vue imprenable sur la tour Eiffel

Conçue comme une parenthèse hivernale accessible à tous, la patinoire combine vue panoramique, atmosphère festive et activité familiale. C’est l’un des rares endroits de Paris où l’on peut glisser face aux lumières de la ville, à seulement quelques mètres du grand sapin dressé sous la coupole du magasin.
L’espace, perché au-dessus du boulevard Haussmann, accueillera le public du lundi au samedi de 10h30 à 19h, et le dimanche de 11h30 à 19h. L’accès est fixé à 16 € pour les adultes et 7,50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Ouverture de la billetterie le 3 novembre prochain.