Une patinoire féerique rouvre sur un rooftop parisien avec vue imprenable sur la tour Eiffel

Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, les Galeries Lafayette Paris Haussmann installent de nouveau leur patinoire en plein air sur le toit-terrasse du grand magasin.

La Rédaction
© Galeries Lafayette Paris Haussmann
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann remettent leur patinoire en service pour les fêtes. Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, le grand magasin installe de nouveau sa piste de glace en plein air sur son rooftop, avec une vue directe sur la tour Eiffel et les toits de Paris.

Une patinoire éphémère avec vue sur tout Paris 

Conçue comme une parenthèse hivernale accessible à tous, la patinoire combine vue panoramique, atmosphère festive et activité familiale. C’est l’un des rares endroits de Paris où l’on peut glisser face aux lumières de la ville, à seulement quelques mètres du grand sapin dressé sous la coupole du magasin.

L’espace, perché au-dessus du boulevard Haussmann, accueillera le public du lundi au samedi de 10h30 à 19h, et le dimanche de 11h30 à 19h. L’accès est fixé à 16 € pour les adultes et 7,50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Ouverture de la billetterie le 3 novembre prochain.

