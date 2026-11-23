L’enfant de 5 ans tentait de fuir les combats en voiture avec sa famille lorsque le véhicule a été pris d’assaut par l’armée israélienne, en janvier 2024.

Le Conseil de Paris a décidé de rendre hommage à Hind Rajab, fillette palestinienne tuée dans le génocide de Gaza par l'armée israélienne, en lui attribuant un nom de rue, a annoncé Ian Brossat, élu du 18e arrondissement et co-président du groupe communiste au Conseil de Paris, sur le réseau social X le 19 novembre. « Elle est le symbole des milliers d’enfants assassinés par Israël à Gaza », a-t-il écrit.

L’enfant de 5 ans tentait de fuir les combats en voiture avec six membres de sa famille lorsque leur véhicule a été pris d’assaut par l’armée israélienne, le 29 janvier 2024. Elle a survécu le temps de passer un appel au Croissant-Rouge palestinien, avant que l’ambulance envoyée à son secours ne soit attaquée à son tour. Son corps, avec ceux des secouristes et de sa famille, a été retrouvé quelques jours après.

Son histoire, symbole d’une violence devenue absurde, et l'enregistrement de son appel téléphonique désespéré, avaient bouleversé l'opinion publique et inspiré le film La Voix de Hind Rajab de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, primé à la Mostra de Venise en septembre 2025 et nommé aux Oscars. L’emplacement de la rue n’est pas encore décidé.