Vacances de Noël à Paris : les musées et expos à ne pas manquer avec les enfants

Vive le vent, vive le vent, vive les vacances d’hiver ! En parallèle de la cohue pour choper des cadeaux, les gens de garde sont bien heureux de trouver des activités pour occuper les enfants à balle d’adrénaline. Un dossier en forme de cadeau pour tout le monde.

Cité des Sciences et de l’Industrie

C’est un peu le Louvre des moins de 12 ans. Installée dans le parc de la Villette, la Cité des sciences et sa Géode accueillent familles et groupes scolaires depuis plus de 40 piges. Lieu incontournable des scientifiques en herbe, l’institution s’est dotée en 1992 de deux Cités des enfants : une dédiée aux marmots de 2 à 7 ans et une autre aux 5-10 ans. Les différents espaces du 19e invitent ainsi leur jeune public à se questionner, expérimenter, toucher, tester et apprendre tout en s’amusant. C’est la sortie famille réussie assurée.



L’expo du moment : la rétrospective Jardiner propose une immersion dans les coins verts, entre espèces animales et végétales et sens attisés. Jusqu’au 12 janvier 2026.



Où ? 30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

Quand ? Ouvert de 9h15 à 18h du mardi au samedi et de 9h15 à 19h le dimanche. Fermeture les lundis et le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Combien ? À partir de 4 € (billetterie ici)

© Cité des sciences et de l’industrie Hall de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris

Le Musée en herbe

Si d’habitude, les enfants traînent les pieds derrière leurs darons extatiques devant des tableaux abstraits, la tendance s’inverse au Musée en herbe. Situé à deux coups de pinceau du Louvre, ce musée est une cour de récré éducative. Élaboré dans les années 1970, ce petit paradis pour les gosses associe culture et jeu. Grâce à des parcours tactiles et ludiques, une programmation temporaire au top et un paquet d’ateliers parfaitement pensés, ce sont bientôt vos enfants qui vous donneront des leçons d’histoire de l’art.



L’expo du moment : avec Digital Abysses, le Musée en herbe file une carte blanche à l’artiste numérique Miguel Chevalier, qui fait découvrir les (petites) créatures des profondeurs aquatiques. Jusqu’au 29 mars 2026.



Où ? 23 rue de l'Arbre-Sec, 75001 Paris

Quand ? Tous les jours, de 10h à 19h.

Combien ? À partir de 8 € (billetterie ici)



© Musée en Herbe

Musée des Arts forains

Si vos enfants sont fous de manèges mais que vous êtes moyen chaud pour une mission chez Mickey, on a une solution de repli en or massif : le Musée des Arts forains ! Planqué dans les anciens pavillons de Bercy, ce merveilleux musée propose de découvrir des objets issus du monde du spectacle datant des XIXe et XXe siècles. Cabinets de curiosité, carnaval et fête foraine se visitent avec évidemment la possibilité de monter sur les manèges (parfois centenaires !) et de s’éclater dans les attractions. Mickey who ?



L’expo du moment : comme tous les ans, à Noël, c’est le Festival du Merveilleux aux Arts forains ! Outre la mise en marche de certains manèges, des spectacles dont celui tendance derviche d’Ibrahim Hassan, le musée exposera une partie de sa collec’ de costumes de scène.



Où ? 53 avenue des Terroirs-de-France, 75012 Paris

Quand ? Ouvert du 26 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (ouvert le 1er janvier), de 10h à 18h.

Combien ? À partir de 14,80 € (billetterie ici)



© Musée des Arts Forains

Atelier des Lumières

Premier centre d’art immersif parisien, l’Atelier des Lumières est probablement la meilleure introduction à l’art à proposer à des enfants. Installé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement, l’établissement propose des spectacles son et lumière retraçant la vie et l'œuvre de grands maîtres de l’histoire de l’art. Le tout en nous faisant carrément rentrer dans les tableaux avec ses 140 vidéoprojecteurs laser et 50 enceintes dernier cri ! Pas besoin pour les plus turbulents de rester en place sans faire de bruit : ici, on déambule sans limite, couverts des couleurs des plus célèbres créations de l’histoire, de Van Gogh à Chagall.



L’expo du moment : à l’Atelier des Lumières, les enfants découvriront en sons et lumières le monde des dinosaures avec l’expo Planète historique. Jusqu’au 8 mars 2026.



Où ? 38 rue Saint-Maur, 75011 Paris

Quand ? Tous les jours

Combien ? À partir de 11 € (billetterie ici)



© Culturespaces _ Cyrille de la Motte Rouge

Muséum national d'Histoire naturelle

Un classique qui continue de faire ses preuves année après année. Installé dans le Jardin des Plantes, le Muséum d’Histoire naturelle est un lieu passionnant pour les jeunes publics. Entre la Grande Galerie de l’évolution, celle de paléontologie et d’anatomie comparée et la ménagerie, on vous l’assure : c’est le succès assuré avec vos gamins !



L’expo du moment : outre les ateliers à la pelle, un escape game exclusif et des visites guidées en famille, l’hiver du Muséum est une nouvelle fois marqué par l’illuminé parcours extérieurs En voie d’illumination dont le thème de l’année est « Lumières de la nature ». Jusqu’au 18 janvier 2026.



Où ? 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris

Quand ? Voir sur le site du Muséum pour les horaires des différentes galeries. Pendant les vacances, ouverture de l’installation En voie d’Illumination tous les jours (sauf le 24), de 18h à 22h.

Combien ? À partir de 13 € (billetterie ici)

