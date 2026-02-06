Vamos au concert du Superbowl de Bad Bunny dans l’ancien Tati de Barbès !

Après son triomphe (et son discours hyper politique) au 68e Grammy Awards, le 1er février dernier, Bad Bunny continue ce qu’on peut appeler une bonne semaine puisqu’il enchaîne avec une prestation mythique pour toute popstar qui se respecte : le concert de la mi-temps de la finale du Super Bowl, dimanche 8 février.

Si, curieusement, vous n’avez pas de billet pour ce match qui va opposer les New England Patriots aux Seahawks de Seattle, pas de panique : il va être possible d’assister au show de la star portoricaine à Paris dans une atmosphère plus caliente qu’une sauce au Trinidad Moruga Scorpion.

Crocoqueen aka Claudia Rivera, artiste membre du collectif Divin0, Steffy’s Party et les éditions Linea Recta ont investi l’Union de la Jeunesse Internationale (soit un bout de l’ancien Tati de Barbès) pour une diffusion du concert (et du match, mais c’est plus anecdotique) dans une ambiance de pride latino gonflée à bloc. Il va y avoir à manger sud-américain grâce à la cheffe Manos A Recao et au resto Mi Peru ; à danser perreo avec les DJ sets d’anbisivle, de shilita et d’Artem et même un tournoi de dominos ! Le prix de l’entrée est libre, mais sachez que les fonds seront reversés à l’association californienne Chirla qui soutient les migrant(e)s aux États-Unis, donc ce n’est pas le moment de faire les rats. Et souvenez-vous : Ice Out

Où ? 2-4 bd Marguerite de Rochechouard, Paris 18e

Quand ? Le dimanche 8 février de 23h à 4h