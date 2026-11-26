© Guillaume Plas | Vassili Schneider : « Je me suis construit une sorte d’armure pour me protéger de mes émotions »

À l’approche des dernières représentations de « La Prochaine fois que tu mordras la poussière » au Trianon, Vassili Schneider se livre sur la mort de son frère aîné, son rapport aux émotions, le poids de l’héritage familial et son envie de passer derrière la caméra.

Deux ans à se coltiner les névroses d’un personnage qui, mine de rien, est venu gratter là où ça fait mal. Du 18 décembre 2026 au 2 janvier 2027, Vassili Schneider retrouve le Trianon pour dix dernières représentations de « La Prochaine fois que tu mordras la poussière ». Adaptée du roman de Panayotis Pascot et mise en scène par Paul Pascot, elle réunit sur scène Schneider et Yann Pradal autour d’un père et d'un fils. Si l’acteur entretient une relation heureuse avec son propre père (venu voir la pièce plus de 70 fois !), il s’est reconnu dans la difficulté de son personnage à comprendre ses émotions. À quatre ans, Vassili Schneider perd son frère aîné. Trop jeune pour saisir ce qui se joue, il ne traverse pas ce deuil comme le reste de sa famille et en éprouve longtemps une forme de honte. Pour se protéger, il se fabrique une « armure » qui « finit par [l]’étouffer ».

Pourtant, de son enfance, le benjamin d’une fratrie de cinq enfants élevés par des parents artistes garde surtout le souvenir d’une famille unie. Passé par « Les Amandiers » (2022) de Valeria Bruni Tedeschi ou « Le Comte de Monte-Cristo » (2024) aux côtés de Pierre Niney, Vassili Schneider a pourtant un faible pour les personnages tourmentés de Dostoïevski, dans lesquels il retrouve un peu de sa propre solitude. De quoi lui donner envie de sortir du registre du jeune premier romantique, sans y renoncer.

Un Molière pour son premier rôle au théâtre, un court-métrage, un premier long en préparation : le CV pèse, mais l’intéressé préfère relativiser. « Je n’ai pas le sentiment d’avoir déjà réussi. » Son prochain chantier ? Un film nourri de ses souvenirs d’adolescence. « J’ai envie de partir de quelque chose d’intime pour inventer une histoire qui dépasse ma propre expérience », explique-t-il. On a parlé avec lui de deuil, de masculinité, de transmission, du regard des autres et de cette difficulté à trouver sa place. Mais aussi de la peur de se décevoir soi-même et de ses envies cinéma. Bref, de tout ce qui se joue quand on commence à se demander ce qu’on fait pour soi, et ce qu’on fait pour les autres.

Vous incarnez depuis deux ans un personnage inspiré de l’intimité d’un autre. Est-ce qu’à force de jouer ce texte, vous avez fini par y retrouver une partie de votre propre histoire ?

« Je n’ai pas connu la dépression et j’ai une très bonne relation avec mon père. Mais, je me retrouve dans cette difficulté à exprimer ses sentiments, parfois même à comprendre ce qu’on ressent. J’ai perdu mon frère aîné à quatre ans. Trop jeune pour comprendre, je n’ai pas vécu ce deuil comme le reste de ma famille, et j’en ai longtemps ressenti une forme de honte. Une honte que je retrouve chez ce personnage, notamment face à son incapacité à ressentir certaines émotions alors que son père est mourant. Enfant, je me suis construit une armure pour me protéger d’émotions que je ne comprenais pas. Elle a fini par m’étouffer. Ce qui m’empêchait de souffrir m’empêche parfois de ressentir pleinement les choses. J’ai l’impression de devoir me battre contre cette protection, pour parvenir à exprimer ce que je ressens, mais aussi accepter de me laisser traverser par mes émotions. C’est sans doute là que ce texte vient toucher quelque chose de personnel chez moi. »

Vous dites que vous entretenez une relation très différente avec votre père de celle du personnage. Est-ce que jouer cette histoire a malgré tout changé votre regard sur votre propre famille ?

« Le personnage a le sentiment d’avoir toujours vécu à travers le regard de son père, d’avoir fait des choix pour lui plaire plutôt que pour lui-même. Il s’est conformé à ses attentes et cherche aujourd’hui à s’en libérer. De mon côté, j’ai une merveilleuse relation avec mon père. Il est très présent, y compris dans mon travail : il est venu voir plus de 70 représentations de la pièce ! Mais cette histoire m’a poussé à me demander ce que je fais réellement pour moi et ce que je fais pour le rendre fier. Et cette question dépasse la relation père-fils. Elle concerne notre rapport aux autres. Je pense qu’on prendrait des décisions très différentes si on se souciait moins du regard des autres. L’amour de mes proches ne dépend pas de ma réussite, et ça me permet d’avancer librement. J’ai davantage peur de me décevoir moi-même, de ne pas aller au bout de mes envies ou de mes rêves. Mais cette peur est aussi un moteur. »

Cette difficulté à exprimer ses émotions est justement au cœur de « La Prochaine fois que tu mordras la poussière ». Le livre de Panayotis Pascot a rencontré un immense succès, et son adaptation a même attiré au théâtre un public qui n’y allait pas. Pourquoi cette histoire résonne-t-elle autant auprès de votre génération ?

« C’est une histoire universelle. Les parents venus avec leurs enfants peuvent s’identifier aux deux personnages, ce qui apporte une double lecture au texte. Je crois qu’elle touche notre génération parce qu’elle aborde des sujets qui nous préoccupent : l’identité, la santé mentale, la difficulté à exprimer ses émotions. On a grandi avec l’idée qu’un homme devait être fort, ne pas pleurer ni montrer ses sentiments. Aujourd’hui, on parle davantage de masculinité toxique et on essaie de s’affranchir de ces modèles, d’assumer nos faiblesses et d’exprimer plus librement ce qu’on ressent. Bien sûr, toutes les générations ont cherché à s’émanciper de leurs parents, mais on ose peut-être davantage se demander qui l’on est vraiment, ce qu’on veut devenir et comment se libérer de ce qu’on nous a transmis. Je crois que cette remise en question nous permet de vivre de manière plus libre et plus sincère. C’est ce qui rend ce texte si actuel et, quelque part, libérateur. »

Est-ce plus difficile de dire « je t’aime » à son père ou de montrer sa vulnérabilité devant une salle entière ?



« On pourrait penser qu’il est plus facile de montrer sa vulnérabilité sur scène, puisqu’on peut se protéger derrière un personnage. Pourtant, je trouve beaucoup plus intimidant de me livrer devant une salle entière, même porté par le public. À l’inverse, je pense qu’il faudrait décomplexer le fait de dire “je t’aime” à ses parents. Je comprends cette pudeur, je la ressens aussi. Mais au fond, ce ne sont que trois mots, et ils peuvent changer énormément de choses. »

Vous avez grandi avec des frères et des parents artistes. Dans une famille où tout le monde partage la même passion, quelle place reste-t-il au libre arbitre dans le choix de son métier ?

« C’est une question de philo ! Est-ce qu’on est vraiment libre de ses choix ou est-ce qu’on est déterminé par l’environnement dans lequel on grandit ? Nos parents nous ont encouragés à faire du théâtre, du chant, de la musique, et entre frères, on parlait énormément de cinéma. Ça a forcément nourri notre curiosité et notre envie de créer. Il est donc assez logique qu’on ait tous fini par travailler dans ce milieu. Mais la famille ne fait pas tout. J’avais aussi beaucoup d’amis passionnés de cinéma, avec lesquels on avait envie de créer des choses. On est forcément influencé par son entourage, mais est-ce qu’on est vraiment libre de ses choix ? Je n’ai pas la réponse. »

Vous avez déjà expliqué être particulièrement touché par les personnages masculins perdus. Qu’est-ce qui vous fascine chez ces hommes qui ne savent plus très bien qui ils sont ?

« Ce qui me touche chez ces personnages, c’est leur difficulté à trouver leur place dans le monde. Je m’y reconnais beaucoup. Je suis quelqu’un d’assez solitaire, qui s’interroge souvent sur le sens de ce qu’il fait et sur sa place parmi les autres. C’est ce que je retrouve chez les personnages de Dostoïevski. Ma vie est heureusement bien plus joyeuse que la leur, mais je me reconnais dans leur solitude et leur fragilité. Au fond, ce qui me fascine, c’est cette quête d’identité, ce besoin de trouver une sorte de maison intérieure où l’on se sentirait enfin chez soi. »

Et à force d’incarner les autres, savez-vous vraiment qui vous êtes, vous, aujourd’hui ?

« Je n’ai jamais eu l’impression de me perdre dans les personnages que j’interprète. J’ai toujours fait une distinction assez claire entre mon métier d’acteur et ma vie personnelle. Je crois que je commence à savoir qui je suis, même si c’est difficile de se définir. On évolue constamment. Il y a des périodes où je suis très sociable, drôle et énergique, et d’autres où je suis beaucoup plus solitaire et silencieux. Au fond, on se regarde aussi beaucoup à travers les yeux des autres. C’est difficile d’avoir un regard objectif sur soi-même, de vraiment comprendre qui l’on est. »

La pièce revient au Trianon du 18 décembre 2026 au 2 janvier 2027 pour dix dernières représentations avec vous. Qu’est-ce qui va vous manquer de ce personnage ? Et, à l’inverse, de quoi avez-vous envie de vous débarrasser ?

« La scène et le contact avec le public. Au théâtre, les émotions sont bien plus intenses qu’au cinéma. On est traversé par tellement de choses, porté chaque soir par les spectateurs. Et puis, ce rôle m’a énormément apporté. Au départ, je ne pensais pas être capable de relever un tel défi : tenir seul sur scène pendant une heure et demie, avec autant de texte et des monologues aussi longs. C’était vertigineux.

Ce qui va surtout me manquer chez ce personnage, c’est la palette d’émotions qu’il me permet de traverser. On passe sans cesse du rire aux larmes, de l’enfance à l’âge adulte, de la légèreté à la douleur. Ce rôle m’a demandé un énorme investissement, mais il m’a aussi permis de découvrir des émotions plus intimes et des capacités que je ne me soupçonnais pas en tant qu’acteur. J’ai le sentiment d’avoir grandi grâce à cette pièce, et chaque soir, je continue d’apprendre quelque chose de nouveau.

Porter un personnage aussi lourd émotionnellement pendant si longtemps n’est pas toujours évident. Ça remue forcément des choses en soi. Sans compter le stress de la scène, à la fois merveilleux et parfois épuisant. J’ai aussi envie de découvrir d’autres textes, d’autres personnages et de travailler avec de nouvelles personnes. Mais je sais déjà que cette pièce va énormément me manquer. Le travail avec Paul et surtout la complicité développée avec Yann Pradal sont des choses que je garderai toute ma vie. »

Vous avez joué ce texte des dizaines de fois. Y a-t-il une réplique qui, aujourd’hui encore, résonne particulièrement en vous ?

« "Le vrai plaisir, c’est justement de se faire baiser, de parfois laisser le monde te baiser, dans le bon sens, dans celui du plaisir. Si tu t’accroches, si tu contrôles tout, ça marche pas."

Je trouve que cette phrase dit quelque chose de beau sur notre manière de vivre et notre besoin de tout contrôler, de toujours avoir raison, de ne jamais se faire avoir. Alors que parfois, il faut simplement accepter de lâcher prise : payer trop cher un restaurant, se tromper, perdre une bataille, sans en faire une affaire personnelle.

À vouloir tout maîtriser, à toujours chercher à gagner, on finit par être en guerre permanente avec les autres et avec soi-même. Je trouve libérateur d’accepter qu’on puisse parfois se faire avoir, sans que ce soit grave. On peut quand même avoir passé un bon moment. Je crois qu’on vit plus sereinement quand on accepte de ne pas tout contrôler. »