Venez voir des matchs et jouer au tennis gratos à Roland-Garros !

Le temple du tennis ouvre grand ses portes pour les championnats de France.

Non, les courts de Roland-Garros ne servent pas qu’à accueillir un tournoi de tennis par an, si prestigieux soit-il. Le complexe sportif a accueilli ces derniers temps du basket, le spectacle de l’humouriste Fary et prochainement une course à pied.

Cette année, la Fédération française de tennis relance son événement “Roland-Garros Tennis Club”, autour des championnats de France de tennis, une compétition remportée par Richard Gasquet, Marion Bartoli ou Alizé Cornet dans le passé.

Après une première session en juillet, la deuxième se déroule du 18 au 29 août et permet d’assister gratuitement aux matchs entre les meilleur(e)s joueur(se)s français(es) dans différentes catégories d’âge et de profiter des animations dans le temple du tennis parisien.

Au programme, des initiations pour tous et donc la possibilité d’échanger quelques balles avec des pros ou des profs sur le mythique court Suzanne-Lenglen – pensez à amener un bandeau pour les cheveux. On pourra aussi tester l’“urban tennis”, un tennis street avec une balle en mousse, ou tout simplement se faire un mur – mais à Roland-Garros !

Les places sont dont gratuites (on peut en réserver jusqu’à quatre avec un compte), et les inscriptions pour les activités se font sur place. Les matchs débutent à partir de 10h et le programme est annoncé la veille à 19h. A vos raquettes !

Quand ? jusqu’au 29 août.

Où ? Roland-Garros, 16 boulevard d'Auteuil, Paris 16e.

Combien ? Gratuit, réservation ici.