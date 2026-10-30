En novembre, cette convention géante avec plus de 100 000 vinyles va tournebouler les fans du microsillon

Le tarif à la pompe est toujours le même : contre 8 €, de 10h à 18h, les amateurs trouveront face à eux plus de 100 000 vinyles à chiner dans les bacs de 70 exposants

17e démarque pour Paris Loves Vinyl ! Après moult événements cette année, dont un sous la coupole de l’Espace Niemeyer, l’une des plus grandes ventes de vinyles d’Europe a annoncé la date de sa 17e édition : le dimanche 8 novembre 2026 à l’Espace Reuilly, dans le 12e arrondissement.

100 000 vinyles à chiner parmi 70 stands

Le tarif à la pompe est toujours le même : contre 8 €, de 10h à 18h, les amateurs trouveront face à eux plus de 100 000 vinyles à chiner dans les bacs de 70 exposants (si cette phrase vous a foutu les poils, lisez vite notre dossier des disquaires parisiens) débarqués de toute la mappemonde, et ce dans tous les styles et toutes les époques.

Dans la liste, on repère le label 45 Scientific, derrière les albums de Lunatic ; Inoyama Records, boutique en ligne connue pour sa selecta nippone ; Vinyl Street, le plus gros vendeur sur le net en France, avec « beaucoup de disques à déstocker » nous dit-on côté orga ; ou Vinylspot, la Mecque batave des skeuds jazz.

Comme à chaque millésime, une petite dizaine de DJ se relaieront pour s’occuper de la bande-son. Un nom clignote très fort : celui d’Antal, boss du label et boutique Rush Hour, qui, après un all night long au Rex le samedi, viendra faire une leçon house/disco/funk. Aussi sur le flyer ? Le duo Rare Gems pour le pan Napoli Boogie, et Radio Minus pour ambiancer les mioches.

Quand ? dimanche 8 novembre 2026, de 10h à 18h.

Où ? Espace Reuilly, 1 rue Riesener, Paris 12e.

Combien ? 8 € le billet coupe-file (billetterie ici).