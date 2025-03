Le 23 mars, vous pourrez voter pour ou contre la création de 500 nouvelles rues piétonnes

Journaliste, Time Out Paris

Après les trottinettes en libre-service et les SUV, au tour du futur des rues d'être mis au vote. Une majorité de « pour » lancera le processus pour identifier les rues concernées, à raison de cinq à huit rues par quartier.

Tout le monde dans l’isoloir ! Dans le sillage des sollicitations citoyennes sur les trottinettes en libre-service il y a deux ans et sur les restrictions des SUV l’an dernier, la mairie de Paris va à nouveau faire appel à ses administrés le dimanche 23 mars, cette fois-ci pour faire valider sa politique de réduction du trafic routier.

Cinq à huit rues par quartier

On ne va pas tourner autour de l’urne pendant des plombes, voici la question de l’année : « Pour ou contre végétaliser et rendre piétonnes 500 nouvelles rues dans Paris, réparties dans tous les quartiers ? » Une majorité de « pour » lancera le processus d’identification des rues concernées, à raison de cinq à huit rues végétalisées et piétonnes par quartier.

Des questions pour sept arrondissements

Outre cette question générale, les habitants de sept arrondissements pourront voter sur des enjeux locaux. Tandis que dans le 10e, le sujet portera sur la transformation des portes Saint-Denis et Saint-Martin en places végétalisées et piétonnes, les habitants du 14e donneront leur avis sur l’expérimentation d’une caisse solidaire, et ceux du 19e sur la création d’un jardin du souvenir pour les animaux de compagnie.

Qui peut voter ?

Pour glisser votre bulletin dans l’un des 218 bureaux de vote, vous devrez faire partie des inscrits sur les listes au 26 février 2025, auxquels – nouveauté de cette année – s’ajouteront les 16-18 ans. Un élargissement de la cohorte électorale qui permettra peut-être d’augmenter le taux de participation, mesuré à 5,68 % l’an dernier, après une première en 2023 à 7,46 %.