L’enfant prodigue est de retour en ville, et il ne vient pas les mains vides. Alors qu’il s’apprête à débarquer avec son équipe des San Antonio Spurs pour les deux matchs NBA Paris Game prévus les 23 et 25 juin à Bercy contre les Indiana Pacers, Victor Wembanyama a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il annonce offrir des places pour les rencontres complètes depuis des mois.

5 coordonnées GPS

Sur la vidéo, on découvre un homme collant des affiches sérigraphiées d’un logo d’alien – son surnom donné par LeBron James – surtitré d’un « Wemby t’invite à ses 2 matchs à Paris ». Pour aider ses suiveurs, Wemby a dévoilé 5 coordonnées GPS pour retrouver les affiches dans autant de villes en France : Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux. Sur celles-ci, celles et ceux qui les trouveront découvriront un QR CODE censé permettre de gagner 10 places en tout.

« Ça ne va pas rester longtemps »

Pour les Parisiens, les coordonnées donnent l’angle des rues Saint-Honoré et des Pyramides comme « the place to be ». Pour l’heure, une journée après le lancement de la chasse, aucune communication n’a été faite sur les résultats. Mais dépêchez-vous, car « ça ne va pas rester longtemps » a lâché Wemby.