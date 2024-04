Vins nature, causeries et dédicaces : Sous les pavés la vigne est de retour !

Plop ! C’est devenu un rendez-vous attendu du printemps pour les amateurs de vins nature et de bonnes feuilles (de vigne). Alors que mai déboule et que les bourgeons débourrent, le festival Sous les pavés la vigne déploie ses stands à la Bellevilloise.

Pour cette 10e année, la maison d’édition Nouriturfu, qui organise l’affaire, n’a pas mégoté avec 50 vigneronnes et vignerons au programme. Ça balaye large entre nouveautés sous le radar (L'Ether Créatif dans le Jura, Vins Voctor en Ardèche) et domaines bien installés (Les Chais du Port de la Lune à Bordeaux, Ab Initio dans la Loire…) avec des incursions en Italie, au Chili ou en Arménie. A noter que certains stands proposent des « cuvées Licornes », des bombes à goûter absolument. Car oui, il est possible de tout goûter une fois acquitté le modeste prix d’entrée.

L’autre spécialité du salon en plus des dégustations en flux tendu ? La rencontre avec des autrices et auteurs qui écrivent sur le vin et l’ivresse. Cette année, vous pourrez croiser Marie-Ève Lacasse, Alicia Dorey ou Goulven Le Pollès. A noter aussi, un mystérieux combat de catch-dégustation entre deux cavistes. De quoi revenir avec des souvenirs (et des polyphénols) plein la tête.

Quand ? samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 mai 2024, de 11h à 19h.

Où ? à la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, Paris 20e.

Combien ? 10 € avec un verre griffé offert, accès à toutes les dégustations.