Visitez le premier chai flottant du monde et repartez avec un rhum collector !

Issy, c’est barrique ! Amarrée à Issy-les-Moulineaux, la Barge 166 ressemble de l’extérieur à une péniche Freycinet classique. Mais dans sa soute, elle cache une première mondiale : un chai de vieillissement flottant. Là patientent, doucement bercées par les flots, un millier de petites barriques boisées de cognac et de rhum. Propriétaire de la Maison Ferrand, Alexandre Gabriel a eu cette idée dingo en étudiant l’histoire des spiritueux et la façon dont le roulis des bateaux du XVIIIe siècle améliorait la qualité des alcools rapportés des Caraïbes. Même si la houle de la Seine n’est pas comparable avec celle de l’Atlantique, l’expérience mérite d’être menée et elle va durer plusieurs années !

Le plein de spiritueux pour les fêtes

Habituellement accessible uniquement sur rendez-vous, la péniche ouvre ses portes le vendredi 8 et le samedi 9 décembre. Vous pourrez alors découvrir ce lieu étonnant, vous promener au milieu des fûts et, oui, goûter ces précieux élixirs qui vieillissent tranquillement. Ce sera aussi l’occasion de profiter, sur le pont supérieur, d’un mini-marché de Noël flottant autour des spiritueux de la Maison Ferrand. Vous pourrez vous initier à l’art subtil du cocktail au bar de la péniche, goûter le chocolat chaud twisté au cognac ou au rhum de Christophe Berthelot Sampic ou aux fromages affinés de Frangins. Et même repartir avec des bouteilles collectors !

Où ? 166 quai de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux.

Quand ? vendredi, 16h-20h, samedi, 10h-19h.

Combien ? Entrée libre.