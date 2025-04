Voici où dégoter une pizza margherita à 5 € à Paris

Un billet de cinq euros contre une margherita. Ça vous rappelle quand la tecktonik et François Fillon avaient de l’avenir ? Pourtant, on parle bien d’une carte de resto de 2025. Du 14 au 18 avril, la Pizzeria Popolare, pour fêter les 10 ans du groupe Big Mamma, remet cette pizza tout en simplicité à son prix d’ouverture (on se souvient qu’il y avait même une marinara à l’ail et à la sauce tomate à 4 € !). Et pour vous motiver encore plus : pour chaque margherita vendue, 5 € seront reversés à la Fondation Gustave Roussy, qui lutte contre les cancers des enfants.

Une décennie d’Italie

En avril 2015, Victor Lugger et Tigrane Seydoux, fraîchement diplômés d’HEC et pas plus italiens qu’une meule de comté, ouvraient East Mamma, la première pierre de l’empire culinaire parisiano-transalpin Big Mamma. La ligne : des produits 100 % italiens, dans des recettes 100 % italiennes, servies par une équipe 100 % italienne. Le concept explose, et aujourd’hui, Big Mamma compte neuf restos à Paris, cinq à Londres, trois à Madrid…



Quand ? Du 14 au 18 avril

Où ? 111 rue Réaumur, Paris 2e

Par ici pour d’autres bons plans anticrise