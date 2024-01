Anciennes de la finance, Alice Chabanon et Chloé Jakubowicz ont troqué Ebitda et PowerPoint contre quinoa et pommes de terre en ouvrant cette lumineuse (et bruyante) cantine au mobilier bistrot chiné. Et comme elles s’y connaissent en inflation, elles proposent un menu entrée-plat-dessert à 18 € (le midi) aux produits locaux et de saison qui aimante tous les graphistes et communicants du quartier – et ça fait du monde.

Où ? 9 rue Taylor, Paris 10e..