Votre plan cul du dimanche vous attend à la Bellevilloise

Vous avez envie d’un peu de chaleur en ce mois de novembre ? Alors direction la Bellevilloise pour le Salon de la littérature érotique. Si cette 7e édition n’a pas de thème précis, les autrices squattent tellement la programmation qu’on a l’impression d’un spécial « érotisme au féminin » – et ça fait du bien. D’une part avec le coup de projo donné à deux ouvrages collectifs 100 % féminins, Hold-up 21 et Immorales, et d’autre part avec une liste d’invitées hyper diverse : l’influenceuse Camille Aumont Carnel, la journaliste Lucile Bellan, la domina Alda Mantisse ou la figure totémique Brigitte Lahaie…

Des livres mais pas seulement

Les thèmes brassés seront aussi variés que les positions à un championnat du monde de Twister, du BDSM à la sexologie en passant par une causerie sur l’esthétique érotique des années 70. L’organisatrice Flore Cherry et ses Polissons et la librairie La Musardine promettent un salon interactif (mais non, pas comme ça) où les visiteurs pourront participer à des ateliers d’écriture, écouter au casque le podcast olé olé Le Son du désir, découvrir des toys ou déguster des vins. Qui est chaud ?

Où ? à la Bellevilloise, 19 rue Boyer, Paris 20e.

Quand ? dimanche 19 novembre de 15h à 21h.

Combien ? 15 €. Billetterie ici.

