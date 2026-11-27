Le géant américain des VTC Uber s'attaque au marché ferroviaire français : à compter du 30 novembre, les utilisateurs pourront réserver directement leurs billets de train depuis son application mobile. Après avoir lancé un service similaire au Royaume-Uni en 2022 et en Espagne en 2024, Uber vient ainsi concurrencer SNCF Connect, le leader avec plus de 80 % du marché des réservations ferroviaires, suivi de Trainline.

Les billets TGV INOUI, OUIGO ou encore TER seront disponibles sur la plateforme d’Uber, mais aussi les billets des compagnies Trenitalia ou la Renfe, qui ne sont pas encore distribués par la SNCF (qui refuse de vendre les billets de ses concurrents), un sujet débattu dans le cadre de la nouvelle loi sur les transports. Uber proposera également des billets de train pour les nouvelles compagnies Velvet et Le Train, qui desserviront la façade atlantique à partir de 2028.

Uber espère s’imposer sur ce marché en proposant à ses 5 millions d’utilisateurs en France des offres groupées VTC + train avec des réductions. Une offre de lancement permettra d’ailleurs de récupérer 10 % du prix de chaque billet sous forme de crédits. Un billet de train à 50 euros donnera droit à 5 euros de crédits, à utiliser sur de futurs trajets Uber ou commandes sur Uber Eats.