Dès mai 2027, le mythique Venice Simplon-Orient-Express proposera une nouvelle liaison vers la Côte d’Azur. Cabines somptueuses, service cinq étoiles et ambiance Art déco : voici ce qui attend les voyageurs à bord de ce train de nuit d’exception.

Il y a des trains qu’on prend pour arriver quelque part. Et d’autres où le trajet est carrément la destination. Dans la seconde catégorie, difficile de faire plus chic que le Venice Simplon-Orient-Express, palace sur rails qui promène depuis des décennies ses boiseries vernies et ses voyageurs fortunés à travers l’Europe. Après avoir annoncé plusieurs nouvelles liaisons ces dernières années, le train le plus glamour du monde s’offre une virée sur la Côte d’Azur. Départ prévu le 10 mai 2027, depuis Paris.

Au programme ? Une nuit à traverser la France dans une ambiance digne d’un roman d’Agatha Christie, avant de retrouver la Méditerranée au petit matin. Le train longera ensuite les falaises rougeoyantes du massif de l’Estérel, passera par Saint-Raphaël, Cannes et Nice, avant de terminer sa course en gare de Monaco-Monte-Carlo. On a connu des trajets plus pénibles.

Évidemment, pas question de voyager les genoux contre le siège de devant. À bord, le groupe Belmond déploie tout son attirail de luxe : cabines historiques, suites, Grand Suites et, pour ceux qui auraient quelques économies à faire disparaître, L’Observatoire. Imaginée par l’artiste français JR, à qui l’on doit également La Caverne du Pont-Neuf, désignée par Time Out comme la meilleure nouveauté culturelle au monde en 2026, cette voiture privée pousse le raffinement jusqu’à proposer une bibliothèque, un salon, une salle de bains avec baignoire et même un salon de thé secret. Rien que ça.

Pour le dîner, direction les deux voitures-restaurants, Étoile du Nord et L’Oriental, avant de prolonger la soirée au Bar Car 3674, entre cocktails bien dosés et piano en direct. Le genre de voyage où l’on espère presque que le train prendra du retard.

« L’ajout de cette destination s’inscrit comme une évolution naturelle pour le Venice Simplon-Orient-Express », explique Pascal Deyrolle, directeur général de Belmond Trains pour l’Europe, qui voit dans la Riviera une terre toute trouvée pour cultiver « le romantisme du voyage ferroviaire de luxe ». Entre Paris et Monaco, le train-train quotidien peut aller se rhabiller.

© Venice Simplon-Orient-Express Venice Simplon-Orient-Express

Combien coûte un billet ?

Sans grande surprise, ce petit voyage au paradis du luxe a un prix. Pour une nuit à deux dans une cabine historique, les tarifs démarrent à 4 870 €. Une somme qui comprend tout de même le trajet, les repas, les boissons sans alcool à volonté, une sélection de vins, le service d’un steward et les transferts. À ce tarif-là, heureusement qu’on ne vous fait pas payer le café en supplément.