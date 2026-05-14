Vous avez jusqu’au 24 mai pour découvrir des pépites du cinéma chinois dans les salles parisiennes

Lancée le 10 mai dernier, la 11e édition du Festival du cinéma chinois en France propose aux spectateurs de découvrir un mélange de grands classiques et de nouvelles sorties dans les salles parisiennes, mais pas seulement.

En parallèle de Cannes, un autre festival de cinéma vient de débuter, qui devrait ravir les cinéphiles : la 11e édition du Festival du cinéma chinois en France. Du 10 mai au 30 juin, cette célébration du 7e art selon l’Empire du Milieu propose aux spectateurs de dix villes françaises – Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Cannes, Strasbourg, Brest, Montargis, Sainte-Marie à La Réunion et Dumbéa en Nouvelle-Calédonie – de découvrir de nouvelles productions, des classiques restaurés et un documentaire.

Inauguré dimanche soir par une cérémonie d’ouverture au Pathé Palace, suivie d’une avant-première de Scare Out, le nouveau film du réalisateur Zhang Yimou, en présence d’Isabelle Huppert et de Jia Zhangke, ce festival a pour vocation de « présenter de manière systématique au public français l’exploration artistique, les préoccupations réalistes et la vitalité culturelle du cinéma chinois contemporain ». Au programme : dix films inédits (thriller d'espionnage, drame social, comédie historique, animation) accompagnés de quatre classiques restaurés, parmi lesquels La Divine de Wu Yonggang (1934), ressuscitée en 4K pour la première fois en France. Sans oublier Shenzhou 13, documentaire tourné en 8K dans l'espace, une première mondiale.

Un rendez-vous (ayant déjà attiré plus de 250 000 spectateurs lors de ses précédentes éditions) qui se tiendra jusqu’au 24 mai dans les salles parisiennes, du Pathé Palace au Pathé Les Fauvettes, en passant par le Christine Cinéma Club et la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, avant d’entamer son tour de France jusqu’à la fin du mois de juin. Le Centre culturel de Chine proposera aussi une exposition, à découvrir du 19 mai au 17 juillet 2026 : « Un siècle de mémoire du grand écran, deux décennies de nouveaux chapitres cinématographiques – Voyage à travers 120 ans de lumière et d’ombre du cinéma chinois ».