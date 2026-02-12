Inscrivez-vous
Actualités

We Love Green vous gâte pour la Saint-Valentin en annonçant une trentaine de nouveaux noms pour son édition 2026

Une seconde salve à haute valeur ajoutée, avec à toutes les lignes de très aguichants noms, et ce dans tous les genres.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
We Love Green
© Anthony Ghnassia
Deuxième récolte pour We Love Green ! Après une gargantuesque première annonce avant Noël – coucou Theodora, Addison Rae, Dijon, The xx ou Little Simz -, le vert festival a lâché ce jeudi aprem une trentaine de nouveaux noms qui gambaderont dans le Bois de Vincennes du 5 au 7 juin. 

De très aguichants noms

Une seconde salve à haute valeur ajoutée, avec à toutes les lignes de très aguichants noms, et ce dans tous les genres. Ceux qui clignotent le plus sur nos telex ? On repère celui de Bamby pour la fréquence dancehall ; du rappeur londonien tout d’expé vêtu Lancey Foux ; de ses compatriotes Qendresa et Alewya, chacune polisseuse d’une addictive soul 8.0 hydridée de mille et une choses ; du rappeur franco-algérien machine de guerre en concert Danyl ; la cantrice pop Yoa ; ou le collectif/média Jetlag Gang qui célébrera les musiques latines dans toute leur diversité. 

Terminons en causant du pan électronique, particulièrement bien doté avec les cultes belge de Soulwax, les nouvelles héroïnes locales Olympe4000 et Ttristana, l’Argentine adepte d’un reggaeton sous amphet Six Sex, du duo punk-club Kumo 99 et de Loukeman, producteur et DJ canadien, collaborateur de Fred Again…, PinkPantheress ou A$AP Rocky. Tous les voyants sont au vert pour We Love Green non ? 

Quand ? Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026.
Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.
Combien ? à partir de 49 € (billetterie ici).

