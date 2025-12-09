Ce mardi soir, le festival aux vertes vertus We Love Green a lâché les 35 premiers noms qui fouleront son fief du Bois de Vincennes lors de sa quinzième édition prévue du 6 au 8 juin 2026.

Première affiche pour une nouvelle vie ! Ce mardi soir, le festival aux vertes vertus We Love Green a lâché les 35 premiers noms qui fouleront son fief du Bois de Vincennes lors de sa quinzième édition prévue du 6 au 8 juin 2026. La première depuis le rachat (à 80 %) du festival par le duo composé du tourneur d’AEG et du groupe Combat (Les Inrocks, Radio Nova), déjà derrière Rock en Seine.

Du changement ?

Quid de l’impact de cette tambouille actionnariale sur l’artistique ? À première vue, trop rien n’a l’air d’avoir changé, avec pour cette première salve toujours ce typique mélange entre grosses têtes de la pop toutes générations confondues, artistes au top de la hype et nouvelles têtes bien senties.

C’est les gros blazes que vous voulez ? La Boss Lady Theodora reviendra en majesté en tête d’affiche le samedi, s’il vous plaît ; Addison Rae sera aussi là, un an après le triomphe de sa consœur Charli XCX ; les classieux poppeux The XX feront leur retour à Paris huit ans après leur dernier passage par chez nous ; tout comme la bande de Gorillaz, de retour à We Love Green, quatre ans après leur passage qui avait précédé le déluge du week-end.

D'aguichantes choses partout dans le programme

Le reste du programme est également traversé d’aguichantes choses, avec la pionnière de l’hyperpop locale enfin couronnée Oklou ; l’Américain Dijon et son RnB 2.0 24 carats ; le vétéran toujours fringuant disiz ; la virevoltante violoniste et chanteuse Sudan Archives et son flow slalomant entre RnB, rap et expérimental ; le trappeur Jeune Morty ; la queen du rap (au sens large) londonien Little Simz ; son compatriote Jim Legxacy ; le tonitruant DJ japonais ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U ; et sa toute aussi tapageuse collègue espagnole Toccororo. We Love Green, quinzième du nom, en avant !

Quand ? du 6 au 8 juin 2026.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? à partir de 49 € (billetterie ici).