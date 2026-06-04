Depuis 2023, le festival We Love Green a coupé le cordon avec la bidoche en basculant son offre de restauration en 100 % végétarien. Une décision radicale afin de réduire autant que possible l’empreinte carbone de la fête. Cette année encore, une quarantaine de restaurants vous jouent le jeu et proposent des plats sans viande, nourrissants et rapides à envoyer entre deux concerts. On vous a sélectionné six à visiter absolument !

La cuisine de Souad

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Vous vous languissez des assiettes marocaines ensoleillées de Tarek et de son équipe depuis qu’ils sont partis de Belleville ? Séchez vos larmes puisqu’ils vont tenir un stand pour les 3 jours de We Love Green ! La contrainte de faire du 100 % végé n’en n’est pas vraiment une puisqu’ils ont toujours proposé que des plats vegan !

Glazed

Glazed (Paris 9e) Glaces Glazed

Le glacier aux parfums plus secoués qu’un DJ set de ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (vérifiez par vous-même : il passe vendredi soir !) est un habitué de l’événement. Les festivaliers en surchauffe viennent y laper ses cornets déglingués depuis 2016 ! Question primordiale : proposera-t-il sa glace ? Sauce blanche, au yaourt grec, mayonnaise, ail et ciboulette (pourquoi pas, c’est végé !)

Sonny’s pizza

© Sonny's Pizza Pizza végétariennes de Sonny's Pizza

Rapide à commander, pratique à manger et pleine de goûts, la pizza caracole dans le top 3 des plats de festival (et pas en 3ᵉ place !). Bonne nouvelle, cette année, c’est la plus ricaine des pizzerias parisiennes qui viendra dealer des tranches garnies de légumes et de mozza fondue.

Le saviez-vous ? Shokudo signifie cantine dans la langue de Dragon Ball Z. On avait bien aimé la version en dur de cette cambuse d’inspi nippone montée par Alban et Miyo. La déclinaison festivalière va proposer des onigiris aux légumes pour un rapport calage/temps de mastication imbattable.

Aller en festival et se passer de cocktail ? Superfine, le bar-diner de Delphine Laguerre, Étienne Gatti, Guillaume Drouot et Vincent Pinceloup, répond non ! Vous allez donc pouvoir siroter un expresso martini ou une paloma servis à la pression (donc pas de temps perdu !) mais aussi des verres sans alcool bien travaillés comme un Americano ou un soda umeshu.

Chez Carrie

© Joann Pai Frites de polenta de Chez Carrie

Américaine de naissance et d’accent, la cheffe-autrice-photographe Carrie Salomon, après plus de 10 ans de cuisine à Paname, peut enfin se dire vraiment parisienne : elle tient un stand à We Love Green ! Si vous êtes des habitués de sa lumineuse cantine de Montorgueil, vous allez retrouver avec plaisir ses assiettes signatures : des beignets de courgettes à la scamorza et des frites de polenta au labneh.