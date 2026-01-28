Willy Chavarria dévoile une nouvelle collaboration avec adidas Originals à la Fashion Week de Paris

Figure de la mode new-yorkaise remarquée pour sa mode sexy et audacieuse (sa collection de sous-vêtements « sales » avait fait parler d’elle en 2024), inspirée par la culture latino-américaine, le créateur Willy Chavarria défilait pour la troisième fois à la Fashion Week de Paris le 23 janvier dernier.



Prenant des allures de comédie musicale chorégraphiée par Damien Jalet (qui a récemment travaillé sur le film « Emilia Pérez »), la présentation de sa collection automne-hiver 2026 intitulée « Eterno » – et dédiée à « tous ceux qui croient au pouvoir de l’amour » – a marqué les esprits pour son ambitieuse scénographie, les performances musicales d’artistes comme Mon Laferte, Lunay ou Mahmood et, évidemment, pour ses vêtements mixant aisément tailoring et streetwear.



Parmi eux, une nouvelle ligne appelée « Big Willy » (les anglophones apprécieront le jeu de mots « tongue-in-cheek »), ainsi que sa quatrième collaboration avec adidas Originals. Cette dernière revisite les sneakers et crampons de la marque aux trois bandes mais aussi l’uniforme de l’équipe du Mexique pour la Coupe du Monde 2026. Une preuve supplémentaire que la tendance blokecore n’a pas dit son dernier mot, mais aussi une démonstration de puissance et de créativité de la part de celui qui a remporté le prix du « Menswear Designer of the Year » du CFDA (Council of Fashion Designers of America) deux années consécutives, en 2023 et 2024.

