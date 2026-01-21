Sept lieux et soirées incontournables à fréquenter durant la Fashion Week à Paris

Time Out vous a sélectionné les spots et soirées pour amoureux de la mode, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée.

La Fashion Week défile de nouveau dans Paris, du mardi 20 au dimanche 25 janvier 2026 ! Si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation pour les défilés du prêt-à-porter Mode Masculine Automne/Hiver 2026-2027, il faut se faire une raison… mais il est toujours possible de frayer avec celles et ceux qui font la mode quand ils se détendent entre deux collections. Il suffit de fréquenter les mêmes adresses ! Time Out vous en a sélectionné sept, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée. A vous de choisir soigneusement votre tenue – se faire prêter un teckel serait un vrai plus.

Une soirée : Time Out x Chop Chop au Badaboum

Le 21 janvier 2026, Time Out se maque avec l’équipe de Chop Chop et Hugo Mendoza, de la marque Awake, pour investir le Badaboum de 20h à 3h. Rien de moins que notre première soirée clubbing dont l’affiche, bien dans son époque, se veut inclusive et diverse, associant pionniers ayant posé les bases et nouvelles figures pavant d’ores et déjà leur héritage. Leurs noms ? K-Reen, Deize Tigrona, Bonnie Banane, Bamao Yendé, Fetva, Andy 4000 mais aussi Broodoo Ramses, Guillaume Berg et DJ Là-Bas.

Quand ? mercredi 21 janvier 2026, de 20h à 3h

Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e

Combien ? à partir de 13 € ( billetterie accessible ici ) mercredi 21 janvier 2026, de 20h à 3h

© Boris Mondélice

Un café : Café Shin

Une élégante halte franco-coréenne dans le quartier de la porte Saint-Denis décorée par le studio Uchronia avec mobilier massif, cuisine dans une fausse maison tradi et drôle d’alcôve carrelée évoquant un hammam. On y croise du café Lomi, des boissons lactées coréennes mais surtout des bonnes pâtisseries et kimbap fabriqués par Eun Jung Shin Akrich.

Où ? 47 rue des Petites-Ecuries, Paris 10e.

© Kim Shin Akrich

Une librairie : Ofr.

Adulée des fans d'art et de mode, la librairie Ofr. propose le haut du panier de la scène artistique internationale. Fanzines, cartes postales arty, publications inédites, accessoires de mode… Tout pour s’en mettre plein les mirettes, du dernier numéro du magazine anglais Love jusqu’au recueil des meilleurs street style de Facehunter. L'espace, situé à une manif de la place de la République, abrite régulièrement des expos et des dédicaces – coucou Sofia Coppola. Dans l'arrière-boutique, vous trouverez également des ventes privées de jeunes marques de mode !

Où ? 20 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.

© Ofr.

Un concept store : Dover Street Market

Pour une petite nippe, rendez-vous à Dover Street Market. Ouvert au printemps 2024 dans l’hôtel particulier du Marais qui a longtemps accueilli l’espace 3537, ce concept store pensé par la DA de Comme des Garçons est l’un des nouveaux repaires du Paris modeux. Sur l’étiquette cette semaine ? Les soldes bien sûr mais aussi une soirée avec le duo noiso-baroque-expé Canzonieri et le héraut local Low Jack ou la signature du livre « Apollo: State-of-the-art cooking and a party » du chef danois Frederik Bille Brahe avec dégustation de tiramisu.

Où ? 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

© Dover Street Market Paris

Un bar : Kissa