Sept lieux et soirées incontournables à fréquenter durant la Fashion Week à Paris

Time Out vous a sélectionné les spots et soirées pour amoureux de la mode, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée.

Rémi Morvan
Antoine Besse
Écrit par
Rémi Morvan
et
Antoine Besse
Comptoir à sushis
© Bar Omi
La Fashion Week défile de nouveau dans Paris, du mardi 20 au dimanche 25 janvier 2026 ! Si vous n’avez toujours pas reçu d’invitation pour les défilés du prêt-à-porter Mode Masculine Automne/Hiver 2026-2027, il faut se faire une raison… mais il est toujours possible de frayer avec celles et ceux qui font la mode quand ils se détendent entre deux collections. Il suffit de fréquenter les mêmes adresses ! Time Out vous en a sélectionné sept, en fonction de vos envies et de l’heure de la journée. A vous de choisir soigneusement votre tenue – se faire prêter un teckel serait un vrai plus.

Une soirée : Time Out x Chop Chop au Badaboum

Le 21 janvier 2026, Time Out se maque avec l’équipe de Chop Chop et Hugo Mendoza, de la marque Awake, pour investir le Badaboum de 20h à 3h. Rien de moins que notre première soirée clubbing dont l’affiche, bien dans son époque, se veut inclusive et diverse, associant pionniers ayant posé les bases et nouvelles figures pavant d’ores et déjà leur héritage. Leurs noms ? K-Reen, Deize Tigrona, Bonnie Banane, Bamao Yendé, Fetva, Andy 4000 mais aussi Broodoo Ramses, Guillaume Berg et DJ Là-Bas.

Quand ? mercredi 21 janvier 2026, de 20h à 3h 
Où ? Badaboum, 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e
Combien ? à partir de 13 € (billetterie accessible ici)
Time Out et Chop Chop organisent la soirée clubbing la plus attendue de la Fashion Week
© Boris Mondélice

Un café : Café Shin

Une élégante halte franco-coréenne dans le quartier de la porte Saint-Denis décorée par le studio Uchronia avec mobilier massif, cuisine dans une fausse maison tradi et drôle d’alcôve carrelée évoquant un hammam. On y croise du café Lomi, des boissons lactées coréennes mais surtout des bonnes pâtisseries et kimbap fabriqués par Eun Jung Shin Akrich.

Où ? 47 rue des Petites-Ecuries, Paris 10e.

Vitrine de café
© Kim Shin Akrich

Une librairie : Ofr.

Adulée des fans d'art et de mode, la librairie Ofr. propose le haut du panier de la scène artistique internationale. Fanzines, cartes postales arty, publications inédites, accessoires de mode… Tout pour s’en mettre plein les mirettes, du dernier numéro du magazine anglais Love jusqu’au recueil des meilleurs street style de Facehunter. L'espace, situé à une manif de la place de la République, abrite régulièrement des expos et des dédicaces – coucou Sofia Coppola. Dans l'arrière-boutique, vous trouverez également des ventes privées de jeunes marques de mode ! 

Où ? 20 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.

Ofr.
© Ofr.

Un concept store : Dover Street Market

Pour une petite nippe, rendez-vous à Dover Street Market. Ouvert au printemps 2024 dans l’hôtel particulier du Marais qui a longtemps accueilli l’espace 3537, ce concept store pensé par la DA de Comme des Garçons est l’un des nouveaux repaires du Paris modeux. Sur l’étiquette cette semaine ? Les soldes bien sûr mais aussi une soirée avec le duo noiso-baroque-expé Canzonieri et le héraut local Low Jack ou la signature du livre « Apollo: State-of-the-art cooking and a party » du chef danois Frederik Bille Brahe avec dégustation de tiramisu.

Où ? 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Dover Street Market Paris
© Dover Street Market Paris

Un bar : Kissa

Dans l’un des rares emplacements couverts (et chauffés !) du Marché des Enfants Rouges, le DJ-producteur/viticulteur grec Nikolaos Symeonidis vient d’installer ce Kissa, enclave minimaliste de pierres grattées, poutres métalliques et guéridons en marbre. Le nom japonais (« café ») ne doit pas vous tromper : voilà un bar à vin 100 % nature qui propose une sélection pointue et internationale. Depuis la cuisine (pas ouverte !), la cheffe Daniela Jaber concocte des petites assiettes entre influences gréco-turques (börek aux épinards, feuilles de vigne), classiques de barav (un mont-d’or chaud à attaquer avec une pita) ou inventions bien vues comme cet œuf mayo twisté en houmous (émulsion d’œuf et vinaigre et citron, un peu de mayo, jaune cru) qui se tartine à plusieurs sans effort. Le tout baigné dans une bande-son érudite, piochée par Nikolaos dans sa collection de vinyles. Une adresse à la DA forte qui mérite sa place dans notre itinéraire des affamés de Fashion Weeks !

Où ? 4 Rue des Oiseaux, 75003 Paris
Bar à vins
© Antoine Besse

Un restaurant : Bar Omi

Un élégant comptoir à sushi à l’inspiration 80’s, orchestré par l’architecte Fanny Perrier, où celles et ceux qui ont leur rond de serviettes aux défilés des Fashion Weeks vont se sentir comme à la maison. Suivant la DA d’un « bar à vin à sushi », l’ambiance se veut détente et il faut reconnaître que – pour le quartier et la spécialité – les prix de la carte élaborée par Hiroshi Fuji et Ayumi Nakaruma se montrent plutôt tenus : 30 € le chirashi, 25 € le ramen du midi, à partir de 6 € le sushi. Le tout s’accompagne de beautés liquides tirées d’une solide carte établie par Jeremy Lipszyc, ex-Enfants du Marché, pour les vins, et Lora Terrade pour les sakés. Sans se hisser au niveau des plus grands restaurants de sushis de Paris (la concurrence est très rude), ce Bar Omi s’avère une belle escale pour prendre, surtout le soir, une bonne bouffée d’iode et de tendance.

Où ? 6 rue du Marché Saint-Honoré, Paris 1er.
Maki et caviar
© Bar Omi

Une expo : Azzedine Alaïa et Christian Dior, Deux maîtres de la couture, à la Fondation Azzedine Alaïa

Quand le jeune Azzedine débarque à Paris depuis sa Tunisie natale, en 1956, il n’a qu’un objectif en tête : devenir le nouveau « Christian Dior », celui qui révolutionnera la mode féminine et dont les jeunes créateurs admireront, à leur tour, les créations dans les pages des magazines. Par chance, le jeune couturier atterrit tout droit dans les ateliers du roi de la mode parisienne, où une pote de pote lui dégote un stage… de quatre jours. Un passage éclair qui le marque pourtant à vie et qui sert de point de départ à une véritable obsession : collectionner le plus de pièces signées Dior possible. Résultat ? Près de 600 robes, manteaux ou accessoires sont archivés, en secret. Et se redécouvrent aujourd’hui à travers une double expo parisienne, à la Galerie Dior et à la Fondation Alaïa.

Où ? Fondation Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, Paris 4e ; La Galerie Dior, 11 rue François 1er, Paris 8e.
Azzedine Alaïa et Christian Dior : une double exposition à Paris autour d’une collection exceptionnelle
© Stephane Aït Ouarab / Saï
