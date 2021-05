Yes We Camp et Aurore vont lancer un nouveau tiers-lieu à Charonne

Le collectif Yes We Camp, récemment sacré par Time Out parmi les 50 City Makers qui font bouger le monde, et l'association Aurore nous rejoueraient-ils un petit remake des Grands Voisins du côté de Charonne ? Toujours est-il que le combo gagnant qui avait réussi à transformer l’ex-hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e) en véritable utopie concrétisée, de 2015 à 2020, est sorti lauréat de l'appel à projets "A l'orée de la Petite Ceinture".

Main dans la main avec SNCF Immobilier et le Ville de Paris, les deux acteurs vont donc reprendre la Maison Florian : un ancien bâtiment du service d’entretien et de surveillance de la voie ferrée de la Petite Ceinture, planqué à l’intersection de la rue Vitruve et de la rue Florian, datant vraisemblablement de 1889. Un spot "d'environ 305 mètres carrés, sur trois niveaux, avec des combles" et une "cour extérieure de 200 mètres carrés", comme le décrit le document officiel cité plus haut comme.

Au programme ? Le blog Mon Petit 20e, citant Katayoune Panahi, directrice générale de SNCF Immobilier, évoque "un atelier de formation à la cuisine à destination des jeunes, un restaurant solidaire, un hôtel à projets pour développer les initiatives et la solidarité entre voisins, et un jardin partagé". A suivre !

Où ? 1 rue Florian, 20e

Quand ? Ouverture complète au public envisagée pour 2023