8 parisiens dans le palmarès Time Out des 50 personnes qui changent le monde

Cocorico ! Pas moins de 8 acteurs parisiens figurent dans notre (très) ambitieux dossier Future Makers. Réalisé par notre confrère londonien Huw Oliver, en étroite collaboration avec l'ensemble des rédacteurs en chef du Groupe Time Out, ce palmarès mondial est le résultat d'une enquête monumentale. De Los Angeles à Melbourne en passant par Barcelone ou Tel-Aviv, nous avons demandé à nos collègues présents dans les 328 villes où le magazine Time Out existe, d'élire les personnalités locales qui font bouger le monde.

Big up à ces pionniers et innovateurs de tout poil, dont les idées audacieuses contribuent à créer le monde que nous voulons tous voir. Artistes, militants, architectes, cinéastes, entrepreneurs, environnementalistes, musiciens, urbanistes... Ces personnes ne se laissent pas facilement étiqueter, mais elles ont toutes une histoire incroyable à raconter.

Parmi les parisiennes et parisiens sélectionnés ? L'Instactiviste féministe Camille Aumont Carnel (Je m’en bats le clito et @jedisnonchef) qui dénonce notamment les violences sexuelles en cuisine ; Marine Mandrila et Louis Martin, cofondateurs du génial Refugee Food Festival, aidant les réfugié(e)s à se former en cuisine ; le cinéaste Ladj Ly, formidable peintre des banlieues qui a lancé l'École Kourtrajmé, une école de cinéma gratuite située à Montfermeil, dans la banlieue parisienne des Mis, visant à faire éclore de nouveaux talents issus de milieux défavorisés et sous-représentés; Leslie Barbara Butch, talentueuse DJ, égérie de Jean-Paul Gaultier et figure de proue de la lutte contre la grossophobie et l'homophobie ; le trio d'éco-critiques gastronomiques Ecotable, qui attribue des autocollants verts en fonction de l'engagement du restaurant en matière de durabilité (de l'approvisionnement en produits à la réutilisation et au recyclage des emballages) ; et le collectif Yes We Camp, spécialisé dans la réinvention de lieux urbains inutilisés, qui après nous avoir régalé pendant 5 ans aux Grands Voisins, continuer de rayonner un peu partout dans l'Hexagone, et notamment à Marseille !

Enfin, à noter que trois politiques sont présents dans ce dossier : Ada Colau (maire de Barcelone), Femke Halsema (bourgmestre d’Amsterdam) et… Anne Hidalgo ! Tous les trois ont en commun ce combat pour rendre les villes plus vertes. Pour Paris, notre collègue tentait même le pari de voir la capitale comme la ville la plus écolo d’Europe d’ici… 2030.

Un grand dossier à découvrir ici dans la langue de Shakespeare.