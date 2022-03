Aurae – Sabrina Ratté

Time Out dit

5 sur 5 étoiles

On aurait presque envie d’enfiler une combi spatiale au moment de débuter le parcours d’Aurae, tant cette expo tient du voyage extraterrestre. Respirez un grand coup et oubliez tout ce que vous savez de notre écosystème. Sous le regard (et les mains) de l’artiste canadienne Sabrina Ratté, des figures humaines muent en cyborgs, l’organique s’amalgame avec la robotique, les motifs floraux se disloquent selon des logiques improbables et nos structures urbaines sont drapées de contours énigmatiques, que ce soit à travers des vidéos moites, des installations sculpturales monumentales ou des créations sonores ésotériques. Flippant ? Un peu. Mais planant, surtout.

« C’est la première fois que j’ai à ma disposition un aussi grand espace d’exposition », s’enthousiasme Sabrina Ratté. Des moyens mis au service d’une expérience ultra-immersive. Plongé dans la pénombre, on découvre tour à tour – comme à tâtons – de grands formats d’impression où trônent plusieurs déités hybrides, une grappe de paysages idylliques et des architectures aux notes futuristes. Le tout baigné de couleurs chatoyantes que diffusent, çà et là, plusieurs vidéos. Un ravissement pour nos pupilles. Et ce n’est pas tout (oui, c’est un peu le Noël alien à la Gaîté…) : un design sonore d’orfèvre accompagne d’une musique « d’ambiance » chaque pièce – ou presque. Craquèlement d’écorce, mélodie zen, signaux électroniques bruts…

On a même droit à une cacophonie digitale avec Distributed Memories, dantesque agrégat de supports technologiques disposés dans une pièce distincte du parcours. Préparez-vous à plonger au cœur de la folle cavalcade du numérique, jusqu’à la surchauffe. Jusqu’à l’implosion. Une clôture d’expo qui laissera à coup sûr sonné. Retour sur Terre dans 3, 2, 1… Gaffe à l’atterrissage !