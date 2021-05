Rothko-Hartung, une amitié multiforme

Chez Perrotin, la rentrée parisienne sera Hartung ou ne sera pas. En même temps que le focus sur ses audacieuses années 1980 programmé rue de Turenne, Hans Hartung sera également à l'honneur, côté impasse Saint-Claude, d'un inédit duel au sommet de l'art abstrait. Son partenaire de jeu ? L'américain Mark Rothko. Oui oui, Hartung Rothko !

Mais bien au-delà de la belle affiche sur le papier, cette rétrospective est surtout là pour éclairer une admiration réciproque et une véritable connexion artistique. Les deux loustics se sont rencontrés pour la première fois en 1950 et se sont échangés quelques tips, le genre à infuser pendant des années dans l'esprit d'Hartung avant de s'exprimer sur ses toiles des années 1960. Période qui sera par ailleurs le cœur de l'expo. Question pièces de choix : un tableau jamais montré d'Hartung, des photos de rencontre et, annoncé tel un sociétaire de la Comédie-Française dans un film français, le tableau Browns over Dark de Rothko, "que le musée national d’art moderne-Centre Pompidou prête de façon tout à fait exceptionnelle."