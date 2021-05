The Last Sentinels – Jimmy Nelson

L'Atelier des Lumières, on lui lâche un tout petit peu la bride, et paf il part au grand galop ! Car à peine les rétrospectives Dalí et Gaudí mises sur les rails, voici que le paquebot numérique de la rue Saint-Maur annonce une nouvelle création, voguant pour la première fois sur les terres de la photographie.

Nouvelle ? Pas vraiment, puisqu'il s'agit de la reprise de l'expo consacrée au travail du photographe anglais Jimmy Nelson, interrompue à la fin du mois d'octobre. A partir du 9 juin, et pendant un mois tout pile, la machinerie de l'Atelier de Lumières projettera en nocturne ce programme d'une quarantaine de minutes, façonné par le studio Spectre Lab à partir d'une centaine de films et de photos de Nelson. Trente ans de travail au cours desquels le photographe a parcouru le monde entier pour immortaliser les tribus aborigènes. Résultat ? Des portraits et paysages complètement frappadingues.