La fin du mois approche et la moula se fait rare ? Pour voir de l’art gratos, le meilleur plan reste de faire la tournée des galeries du Marais. Notre expo du moment ? Celle de Kate MccGwire à la galerie Les Filles du Calvaire, où des sculptures organiques toutes de plumes vêtues jaillissent hors des murs, à la manière d’une créature mythologique prête à en découdre. Et nous, pauvres visiteurs en quête de beau, on se laisse soumettre sans résistance à la puissance de ces œuvres si spectaculaires. Ça donne envie, non ?

Sur les deux étages du spot du Marais, les sculptures tortueuses de Kate MccGwire s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Inspirée par sa campagne anglaise natale, la plasticienne tente de matérialiser l’énergie du cours d’eau bordant sa petite maison. Entre force et douceur, ses serpents ondulent avec facilité dans un white cube à la scéno épurée, nous faisant presque oublier la minutie avec laquelle l’artiste bosse.

Pour créer ces mastodontes à plumes, Kate MccGwire collecte soigneusement le plumage des pigeons, des oies et autres pies, puis les trie selon leur taille, leur forme ou leur couleur. Son travail de plumassier se décline en deux dimensions sur les cimaises de la galerie ou sur de plus petits formats 3D enfermés dans des boîtes en verre.

Mais, on ne va pas se le cacher, l’œuvre qui nous attire le plus – et que l’on n’est pas près d’arrêter de voir dans nos feed Insta –, c’est bien GYRE, ce gros boa plus proche du basilic d’Harry Potter que de l’accessoire festif de Régine. L’expo prône le “less is more” et laisse les sculptures de l’artiste faire le boulot. Parce que, comme PNL, “le rain-té jalouse la plume”. Et il a bien raison.