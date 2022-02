Vous débordez de followers sur Insta ou TikTok et vous voulez un peu de discrétion pour cette Saint-Valentin, sans quitter le Triangle d’or (faut pas pousser non plus)? Direction le Ran, confidentiel bar de palace où vous ne devriez pas croiser trop de fans. Ce (relatif) effacement ne serait-il pas le plus appréciable des luxes ? Hum ? Cela pourrait être une des discussions avec votre date, tranquillement alanguis sur la banquette couleur bronze avec un cocktail asiatisant à la main (19 €), entre colonnes XVIIe et chandelle parfumée.