Le Consulat (Voltaire)

On aime bien le projet du super cinéma Etoile Voltaire, porté, entre autres, par les équipes de la Bellevilloise ; mais quand il sortira de terre (vers 2022), on sera triste. Car cela signifiera la fermeture du Consulat et donc la fin du courant alternatif dans cette sous-station électrique de 1908, incroyable cathédrale de fer forgé déployant 9 mètres sous plafond et 8 000 mètres carrés.

Mais attention, ici, l’occupation temporaire ne se limite pas à trois IPA artisanales à vider sur du mobilier en palette. Lionel Bensemoun (le Baron à l’éééépoque, le Petit Palace maintenant) et toute son asso GANG s’échinent depuis septembre 2020 à délivrer une programmation singulière, souvent perchée et toujours arty (une grosse vingtaine d’artistes sont d’ailleurs en résidence dans les étages). Il y a donc des concerts, mais derrière les immenses rideaux colorés signés par le duo de créatrices Pangea, la musique est acoustique et la lumière fournie par des bougies posées sur des vieux tapis. Ça change !

Dans l’impressionnante nef indus déroulent des spectacles de danse imaginés par des compagnies pointues (comme celle de Georges Lakhdar), des lancements de revues d’avant-avant-garde, des expos, de la cartomancie, des conférences éco-féministes et aussi de temps à autre des soirées électro… Et qu’est-ce qu’on se met dans le cornet avec tout ça ? Des assiettes du marché et veggie envoyées par des chef(fe)s qui chauffent (comme Keltoum Arrachidi passée par les Pères Pop) et du vin nature (sélectionné par Chambre Noire). Bref, du bon, de l’art, du bonnard.