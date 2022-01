Time Out dit

2 sur 5 étoiles

Le Pigalle du stupre et des stups n’est plus. Pas de regrets, juste un constat. Mais comme on a un peu connu les rades borgnes, les cuillères à café percées pour que les toxicos ne se piquent pas dans les toilettes et la décadence blême des fins de nuit, on se permet de lever un sourcil quand des petits jeunes (en l’occurrence Antony Faotto et David Janaud, tauliers du Monkey) reprennent un bar à hôtesses promettant un clandé dévergondé.

Il faut reconnaître que derrière sa façade blanche et son néon minimal, le Yago porte beau dans le genre lupanar déco. On est accueilli par un chouette comptoir en marbre rétroéclairé où ça shake à tout-va dans la lumière chiche. Une barre de pole dance attend son heure. L’étroite salle crépusculaire propose à une population proprette des banquettes panthère ou un lit pour huit derrière de lourdes tentures bordeaux…

Et à la carte, ornée de beaux dessins de cul de Namio Harukawa, pas de mousseux coupé à 150 € le verre comme aux grandes heures du quartier mais des cocktails asiatisants (14 €), malheureusement pas toujours très bien maîtrisés. Si le kisu (gin, sirop de grenade, basilic thaï et yuzu) se révèle un agréable bonbon, le yobuko (mezcal, jus de carotte et pomme, épices japonaises, citron) stresse plus les muqueuses qu’une descente de la mondaine…

A l’image d’un show burlesque aussi langoureux qu’une crise d’épilepsie, le Yago loupe le coche du lieu sexy sulfureux avec son ambiance trop sage, trop lounge, trop lisse. Pigalle n’est plus…