La Clef Revival – Tous les jours, séance à prix libre

On va pas se mentir : il y a des réouvertures qui nous dressent un peu plus les poils que d'autres. Celle du cinéma La Clef en fait assurément partie. Fermée à l'été 2018, cette historique salle du quartier Latin est squattée depuis septembre 2019 par l'asso Home Cinema. Laquelle a une idée assez claire : sauver le dernier cinéma associatif de la capitale.

Depuis, la Clef Revival (son nouveau nom) a surfé entre les recours juridiques, un lâchage de la mairie et déployé une amphétaminée activité culturelle. Un fanzine hebdomadaire, des ateliers de création, des rencontres, des films projetés sur un mur du quartier pendant le confinement... Et, tous les jours à 19h30, une séance à prix libre avec un film différent !



Evidemment, l'asso génère un très haut capital sympathie, et réussit à choper les droits de diffusion de films 24 carats. Le programme se monte au fil des jours, mais pour vous donner une idée, ils ont rouvert le 19 mai avec Zombie de George A. Romero, et cet automne, une carte blanch Jean-Luc Godard a eu lieu. Il était aussi un temps question d'un cycle sur la Commune de Paris, pour les 150 ans de l'insurrection. L'ultime ambition de Home Cinema désormais ? Parvenir à racheter le cinéma. C'est ici pour lâcher les talbins... Ce qui ouvre un bien beau champ des possibles !