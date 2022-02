Club 𝑝𝑎𝑟 Dure Vie — Mall Grab (+) Olympe4000 (+) Dusty Fingers (+) Marbré

Time Out dit

La fête reprend ses droits rue des Taillandiers et le Badaboum a mis la d’Oz en conviant le plus chaud des DJ australiens du moment, Mall Grab, qui a déjà gagné son ticket pour les Nuits sonores 2022. Installé à Londres, fan de skate et de Guinness, Mall Grab est une valeur sûre pour une teuf à l’état pur, avec ses mix house hypno border techno qui ne laissent jamais personne sur le côté. Aux platines du club, pour l’entourer, on trouvera la nouvelle résidente du Badaboum, Olympe4000, le résident du crew Dure Vie Dusty Fingers pour un set aciiiiid et le collectif montréalais Marbré. Comme toujours, une fête parallèle aura lieu dans l’appart en haut de l’escalier, avec le collectif Parasol pour un beach party discoïde.