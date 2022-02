Le Bal des Dégoutantes de Soeurs Malsaines

Time Out dit

Les Sœurs malsaines continuent de libérer les nénés en 2022, en commençant par un Bal des dégoûtantes à la Folie, le bar/club du parc de la Villette avec sa nouvelle déco qui tape fort dans l’œil. Au programme de cette première teuf de l’année, des DJ sets forcément décadents entre dark disco, techno, variété core (sic), trance et bass music avec les résidentes du crew Le Saint et Maria Kalash, accompagnées d’Oreille Interne et Belze-Butt (re-sic). En parallèle, vu qu’on est dans l’antre du bingo drag, on aura droit à un drag show, et même un dragaoké aux WC, ainsi qu’un stand paillettes – parce qu’il n’y en a jamais assez. Bref, comme d’hab avec les Sœurs malsaines, ça va être n’importe quoi, mais encore plus que d’hab apparemment.