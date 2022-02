Pardonnez-nous vs le reste du monde

Time Out dit

Depuis leurs débuts, les raouts Pardonnez-Nous, ce sont toujours des histoires à dormir debout. Moment confession : on a le souvenir d'avoir, au cours d'une leurs premières soirées dans le minus Club 56, enchaîné les battles de breakdance, les chutes sur les platines, les shots de (très) mauvaise vodka et les acrobaties réalisées la tête en bas. Une affaire rondement menée sur une selecta house-disco-funk du plus bel effet. Aussi importantes soient-elles devenues, les soirées Pardonnez-Nous ont toujours gardé un truc désinvolte assez salvateur.

Alors qu'ils s'apprêtent à (re)sortir une pépite italo-disco sur leur label, les affreux jojos feront leur rentrée parisienne à la Station, autour de deux thématiques : la télé-réalité et la mode des années 2000 (il est temps de ressortir votre casquette Von Dutch et le jean Kaporal). L'ambiance musicale sera assurée par les membres du collectif et des artistes encore tenus secret. On peut, sans trop s'avancer, prédire qu'après cette soirée, vous devriez vous aussi avoir pas mal d'histoires à raconter.